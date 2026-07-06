В Минсельхозе заявили о росте урожайности зерна почти на четверть

Средняя урожайность зерновых в России увеличилась почти на 25%, при этом главными лидерами по темпам сбора стали Краснодарский край и Республика Крым.

В России в 2026 году средняя урожайность зерна увеличилась почти на 25% и составила 40 ц/га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РФ.

Показатели сбора пшеницы по стране выросли на 22%, а ячменя — на 18%. Наиболее активно уборочная кампания идет в Южном федеральном округе, где урожайность поднялась более чем на 40% и достигла 43,7 ц/га.

Лидером по данному показателю выступает Краснодарский край, где в среднем собирают 53,6 ц/га зерна. Заметный прирост также зафиксирован на территориях Ростовской области и Республики Крым.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут объяснила рост урожайности зерновых повышением технологичности производства, а также использованием современных сортов, гибридов и минеральных удобрений для максимального раскрытия потенциала культур.

​Ранее в ведомстве отметили, что высокий урожай позволит полностью обеспечить внутренние потребности России и сохранить экспортный потенциал, основными покупателями которого выступают Египет, Турция, Иран и ряд стран Ближнего Востока, Азии и Африки.