Новую навесную набережную достраивают в Кисловодске

В Ставропольском крае обустроят новую навесную прогулочную зону над рекой Березовой в рамках масштабного строительства многофункционального центра "Россия".

В Кисловодске завершается строительство навесной набережной за новым многофункциональным центром "Россия". Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

​Глава города Евгений Моисеев уточнил, что в настоящий момент на объекте уже проходят завершающие строительные работы. Новое пространство станет доступно для жителей и гостей курорта сразу после ввода культурного комплекса в эксплуатацию в этом году.

"Новая навесная набережная над рекой Березовой появится за новым многофункциональным центром "Россия", открытие которого запланировано на этот год. Это будет еще одно общественное пространство, где можно будет гулять, проводить время после концертов, киносеансов и других мероприятий центра"

- Евгений Моисеев

Ранее также сообщалось, что строительство многофункционального комплекса завершится в текущем году. По итогам последней экспертизы стоимость реализации проекта выросла до 7,5 млрд рублей. Площадь центра "Россия" составит 38 тыс кв м.