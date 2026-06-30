Вестник Кавказа

В Израиле рассказали о переговорах с Ливаном

Вид на купол Собора Св.Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава израильского внешнеполитического ведомства заявил о том, что переговоры с Ливаном возобновятся на следующей неделе в столице Италии.

Очередная встреча переворщиков Тель-Авива и Бейрута состоится на следующей неделе в Риме, такое заявление сделал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

"Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме"

 – Гидеон Саар 

Он подчеркнул, что "мир должен основываться на безопасности", поэтому Израиль не стремится конфликтовать со своими соседями.

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