Израиль ликвидировал командира военного крыла ХАМАС

Военные ЦАХАЛ ликвидировали Фади Фалаха Ашура Дагмаша. Он занимался подготовкой бойцов ХАМАС.
Военные Израиля провели операцию по ликвидации командира военной структуры ХАМАС Фади Фалаха Ашура Дагмаша, который занимался подготовкой бойцов движения.
Как сообщили в ЦАХАЛ, в зону ответственности Дагмаша входила подготовка боевых группа ХАМАС. В частности, под его руководством готовили ракетчиков. Дагмаш также управлял боевиками ХАМАС во время боев в Газе.
По данным израильской стороны, высокопоставленный член организации вынашивал планы по восстановлению боевого потенциала ХАМАС.
Ранее стало известно, что ХАМАС готовится передать властные полномочия в секторе Газа Палестинского национальному комитету.