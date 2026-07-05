Вестник Кавказа

Израиль ликвидировал командира военного крыла ХАМАС

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные ЦАХАЛ ликвидировали Фади Фалаха Ашура Дагмаша. Он занимался подготовкой бойцов ХАМАС.

Военные Израиля провели операцию по ликвидации командира военной структуры ХАМАС Фади Фалаха Ашура Дагмаша, который занимался подготовкой бойцов движения. 

Как сообщили в ЦАХАЛ, в зону ответственности Дагмаша входила подготовка боевых группа ХАМАС. В частности, под его руководством готовили ракетчиков. Дагмаш также управлял боевиками ХАМАС во время боев в Газе. 

По данным израильской стороны, высокопоставленный член организации вынашивал планы по восстановлению боевого потенциала ХАМАС. 

Ранее стало известно, что ХАМАС готовится передать властные полномочия в секторе Газа Палестинского национальному комитету.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
260 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.