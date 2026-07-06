Вестник Кавказа

Трамп отметил роль Турции в ситуации с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США назвал Турцию отличным союзником. Он подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в ситуации с Ираном.

Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция стала для нас отличным союзником. Она могла бы вмешаться в конфликт, ведь там прекрасно знают Иран и понимают связанные с ним проблемы. Но вместо этого, наряду с еще несколькими странами, Турция сыграла важную роль в оказании помощи"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома отметил, что Турция могла вмешаться в этот конфликт, но не сделала этого даже несмотря на то, что у нее сложные отношения с Израилем.

"Возможно, это произошло благодаря мне, но Турция вполне могла бы ввязаться в этот конфликт и выступить на другой стороне"

– президент США

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