Вестник Кавказа

Новак назвал напряженной ситуацию на топливном рынке РФ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер РФ дал характеристику российскому топливному рынку и заявил, что ситуация в настоящее время на нем достаточно сложная.

Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

Он отметил, что стоит учитывать летний пик спроса на топливо и внеплановые ремонтные работы на НПЗ.

"Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной"

– Александр Новак

Вице-премьер подчеркнул, что кабинет министров исследует дополнительные меры по насыщению внутреннего нефтянного рынка.

"Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов"

– Александр Новак 

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