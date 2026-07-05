Вестник Кавказа

Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями — Госдеп США

Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями — Госдеп США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты призвали КНР принять участие в процессе обсуждения вопросов контроля над вооружениями.

Китайской стороне необходимо участвовать в обсуждении вопросов контроля над вооружениями, заявили в Госдепартаменте США.

Заявление было опубликовано по причине осуществления Китаем испытательного пуска стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана, пояснили в Вашингтоне.

"США отследили тестовый запуск Китаем с подводной лодки межконтинентальной баллистической ракеты без боезаряда, которая упала в южной части Тихого океана"

– Госдепартамент США

Также Соединенные Штаты призвали Китай "принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет", 

Кроме того, Пекину стоит сообщать и о космических запусках, уточнили в американском Госдепартаменте.

Данные требования были предъявлены "в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны "пятерки" Совета Безопасности ООН", говорится в документе.

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