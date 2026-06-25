Трамп продаст Турции истребители F-35 – СМИ

Американские СМИ информируют, что президент Дональд Трамп намерен разрешить продажу Анкаре истребителей F-35, о чем сообщит своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент США Дональд Трамп все же продаст Турции истребители пятого поколения F-35, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что американский лидер намерен сообщить об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, когда прибудет на саммит НАТО в Анкару.

Также, не исключено, что лидеры могут обменяться письмами, в которых обсудят запуск возвращения Турции в программу F-35, отметили в администрации Белого дома.

Как сообщают источники, пока остается неясным, каким именно образом Трамп намерен реализовать такой шаг и обойти запрет Конгресса на поставки.

Тем не менее, пишет The New York Times, не исключено, что Трамп может передумать и изменить все планы в последний момент.

Напомним, США исключили Турцию из своей программы F-35 в 2019 году по причине приобретения Анкарой российских комплексов ПВО C-400.

Ранее в Белом доме заявляли о возможности продажи истребителей турецкой стороне снова.