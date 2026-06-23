США передадут F-35 Турции — Вэнс

В Белом доме изучают варианты передачи истребителей F-35 Турции, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Об этом он сообщил в рамках присутствия на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в американской столице.
Вэнс отметил, что сейчас этим плотно занимается Пентагон и глава оборонного ведомства Пит Хегсет.
"Я знаю, что Пит (Хегсет – ред.) и вся команда сейчас занимаются рассмотрением этого вопроса, поскольку есть определенные вещи, которые нужно подтвердить для соблюдения требований американских законов. Президент поручил нам сделать это"
– Джей Ди Вэнс
Американский вице-президент сообщил, что администрация президента Дональда Трампа работает над этим вопросом совместно с Конгрессом США.
"Это, по сути, вопрос, касающийся Конгресса. Речь идет о том, соблюдает ли Турция американские законы, чтобы она могла получить F-35"
– Джей Ди Вэнс