США передадут F-35 Турции — Вэнс

Американский вице-президент заявил о том, что в Вашингтоне рассматривают возможности передачи истребителей F-35 Анкаре.

В Белом доме изучают варианты передачи истребителей F-35 Турции, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом он сообщил в рамках присутствия на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в американской столице.

Вэнс отметил, что сейчас этим плотно занимается Пентагон и глава оборонного ведомства Пит Хегсет.

"Я знаю, что Пит (Хегсет – ред.) и вся команда сейчас занимаются рассмотрением этого вопроса, поскольку есть определенные вещи, которые нужно подтвердить для соблюдения требований американских законов. Президент поручил нам сделать это"

– Джей Ди Вэнс

Американский вице-президент сообщил, что администрация президента Дональда Трампа работает над этим вопросом совместно с Конгрессом США.

"Это, по сути, вопрос, касающийся Конгресса. Речь идет о том, соблюдает ли Турция американские законы, чтобы она могла получить F-35"

– Джей Ди Вэнс