Вестник Кавказа

В Минтрансе ответили, когда перевозчики России возобновят рейсы в Иран

Значек зоны вылета в аэропорту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Полеты в Иран самолетов российских авиакомпаний могут возобновиться при условии стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Минтрансе.

В министерстве транспорта России рассказали об условиях для возобновления полетов российский перевозчиков в Иран, передает ТАСС.

"Возобновление полетов российских авиакомпаний в Иран возможно рассматривать после стабилизации обстановки в регионе"

– Минтранс РФ

Напомним, авиакомпании России приостановили рейсы в Иран и ряд стран ближневосточного региона в марте. В настоящее время перевозчикам разрешено использовать воздушное пространство Ирана.

В "Аэрофлоте" в июне допускали, что рейсы в Иран могут возобновиться осенью.

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