В Минтрансе ответили, когда перевозчики России возобновят рейсы в Иран

Полеты в Иран самолетов российских авиакомпаний могут возобновиться при условии стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Минтрансе.
В министерстве транспорта России рассказали об условиях для возобновления полетов российский перевозчиков в Иран, передает ТАСС.
"Возобновление полетов российских авиакомпаний в Иран возможно рассматривать после стабилизации обстановки в регионе"
– Минтранс РФ
Напомним, авиакомпании России приостановили рейсы в Иран и ряд стран ближневосточного региона в марте. В настоящее время перевозчикам разрешено использовать воздушное пространство Ирана.
В "Аэрофлоте" в июне допускали, что рейсы в Иран могут возобновиться осенью.