Рейсы для паломников в Саудовскую Аравию могут открыть из регионов РФ в 2027 году

Российские авиакомпании заинтересованы в организации прямых авиарейсов для перевозки паломников в Саудовскую Аравию по программе хаджа в 2027 году из регионов России.

Авиакомпании России планируют осуществлять перевозки паломников в Саудовскую Аравию в 2027 году. Информацию об этом сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

"Российские перевозчики заинтересованы в выполнении полетов в Саудовскую Аравию в рамках организации перевозок паломников по программе Хадж в 2027 году"

- Минтранс РФ

В частности, речь идет о полетах из Махачкалы, Грозного и Казани в Джидду. В министерстве добавили, что также рассматривается возможность выполнения авиаперевозок паломников из аэропортов Минеральные Воды, Нальчик, Уфа и Казань.

Отметим, что в 2026 году Россия и Саудовская Аравия отмечают 100-летие дипломатических отношений. Страны поддерживают стратегическое партнерство и координируют действия на мировом энергорынке в формате ОПЕК+.

Ожидается, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот превысит $4 млрд. Кроме того, с 11 мая 2026 года между государствами действует безвизовый режим.