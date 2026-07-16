Вестник Кавказа

Правительство Грузии утвердило новые закупочные цены на виноград

Виноград белый
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии пересмотрели условия государственных закупок нереализованного частным сектором винограда в сезон сбора урожая 2026 года, официально утвердив новые расценки.

​В Грузии правительство скорректировало правила государственных закупок излишков винограда на сезон ртвели 2026 года и обновило цены. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением республики.

​В текущем году государство отказывается от механизма субсидирования и выступает гарантом выкупа виноградного урожая у фермеров в зависимости от его качества. Излишки винограда, которые не выкупит частный бизнес, приобретет государственное предприятие "Компания по управлению урожаем".

​Закупочные цены определяются исходя из уровня содержания сахара. Стоимость разрешенных сортов винограда при показателе более 20% составит 1,33 лари ($0,51) вместо заявленных ранее 1,30 лари ($0,50). Для сорта Саперави цена установлена в размере 1,50 лари ($0,57) при содержании сахара свыше 21%, тогда как ранее этот порог составлял 22%.

​Отметим, что во время сбора урожая 2025 года властям пришлось закупить 145,7 тыс т винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 млн лари (около $92,18 млн). 

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