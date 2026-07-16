Правительство Грузии утвердило новые закупочные цены на виноград

В Грузии правительство скорректировало правила государственных закупок излишков винограда на сезон ртвели 2026 года и обновило цены. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением республики.
В текущем году государство отказывается от механизма субсидирования и выступает гарантом выкупа виноградного урожая у фермеров в зависимости от его качества. Излишки винограда, которые не выкупит частный бизнес, приобретет государственное предприятие "Компания по управлению урожаем".
Закупочные цены определяются исходя из уровня содержания сахара. Стоимость разрешенных сортов винограда при показателе более 20% составит 1,33 лари ($0,51) вместо заявленных ранее 1,30 лари ($0,50). Для сорта Саперави цена установлена в размере 1,50 лари ($0,57) при содержании сахара свыше 21%, тогда как ранее этот порог составлял 22%.
Отметим, что во время сбора урожая 2025 года властям пришлось закупить 145,7 тыс т винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 млн лари (около $92,18 млн).