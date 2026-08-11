Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о перемирии – СМИ

Anadolu: США и Иран согласились продлить режим прекращения огня в рамках соглашения, заключенного в Исламабаде. Стороны обсуждают сроки действия новых договоренностей.

США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня в рамках Исламабадского соглашения, которое прекратит действие 17 августа, передает Anadolu со ссылкой на источники в правительственных кругах Пакистана.

По информации источников, стороны обменялись позициями через посредника, договорившись о перемирии. При этом сроки продления договоренностей еще обсуждаются.

Напомним, что Исламабадский меморандум был подписан США и Ираном 17 июня в рамках урегулирования военного конфликта. Документ действует два месяца.