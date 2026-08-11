Вестник Кавказа

Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о перемирии – СМИ

Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о перемирии – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Anadolu: США и Иран согласились продлить режим прекращения огня в рамках соглашения, заключенного в Исламабаде. Стороны обсуждают сроки действия новых договоренностей.

США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня в рамках Исламабадского соглашения, которое прекратит действие 17 августа, передает Anadolu со ссылкой на источники в правительственных кругах Пакистана.  

По информации источников, стороны обменялись позициями через посредника, договорившись о перемирии. При этом сроки продления договоренностей еще обсуждаются. 

Напомним, что Исламабадский меморандум был подписан США и Ираном 17 июня в рамках урегулирования военного конфликта. Документ действует два месяца.

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