Инвесторы с Ближнего Востока рассматривают Кубань как стратегический хаб для выхода на российский рынок, к тому же в регионе есть высокий спрос со стороны обеспеченных туристов на отдых премиум-класса.

Ближневосточные бизнесмены готовы инвестировать в Краснодарский край как стратегический хаб для выхода на российский рынок, к тому же регион привлекает большое количество обеспеченных российских туристов, сообщила глава представительства МИД РФ в Краснодаре Ольга Шалимова.

"Интерес инвесторов из стран Персидского залива обусловлен и продовольственной безопасностью, и логистической независимостью региона и, конечно, высоким спросом со стороны обеспеченных туристов на отдых премиум-класса"

- Ольга Шалимова

Немаловажный фактор внимания иностранных инвесторов заключается в уникальном сочетании агроклиматического потенциала края, его выхода к двум морям и статуса главного курортного региона России, уверена дипломат, передает РИА Новости.

Власти Кубани с 2025 года находятся в постоянном контакте с ближневосточными предпринимателями, заинтересованными в инвестициях в туристический сектор, и лидерами здесь по традиции выступают Объединенные Арабские Эмираты: что становится популярным в Абу-Даби, становится популярным в большинстве стран Ближнего Востока, - отметила Ольга Шалимова.