Пакистан готов помогать Саудовской Аравии в обеспечении безопасности судоходства

Пакистан настроен на развитие контактов с Саудовской Аравией по вопросу безопасности судоходства.

Исламабад нацелен на сотрудничество с Эр-Риядом по вопросам обеспечения безопасности судоходства и глобальных логистических связей, рассказал официальный представитель МИД страны Тахир Хусейн Андраби.

Заявление Андраби было сделано после атаки йеменских хуситов на торговое судно в Красном море, которая привела к жертвам среди граждан Пакистан.

По словам Андраби, Исламабад продолжает дипломатический процесс с Маскатом в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В дипведомстве Пакистана отметили, что контакты между Ираном и Оманом по Ормузу могут иметь важнейшее значение для мира в регионе.

Отметим, что Пакистан присоединился к оборонительному соглашению между Турцией и Саудовской Аравией. Стороны договорились о координации действий на случай региональных угроз.