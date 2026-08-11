Вестник Кавказа

Пакистан готов помогать Саудовской Аравии в обеспечении безопасности судоходства

Пакистан готов помогать Саудовской Аравии в обеспечении безопасности судоходства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пакистан настроен на развитие контактов с Саудовской Аравией по вопросу безопасности судоходства.

Исламабад нацелен на сотрудничество с Эр-Риядом по вопросам обеспечения безопасности судоходства и глобальных логистических связей, рассказал официальный представитель МИД страны Тахир Хусейн Андраби. 

Заявление Андраби было сделано после атаки йеменских хуситов на торговое судно в Красном море, которая привела к жертвам среди граждан Пакистан. 

По словам Андраби, Исламабад продолжает дипломатический процесс с Маскатом в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В дипведомстве Пакистана отметили, что контакты между Ираном и Оманом по Ормузу могут иметь важнейшее значение для мира в регионе. 

Отметим, что Пакистан присоединился к оборонительному соглашению между Турцией и Саудовской Аравией. Стороны договорились о координации действий на случай региональных угроз.

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