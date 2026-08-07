Золото впервые с 5 июня подорожало выше $4500

Цены на золото на бирже сегодня впервые с начала лета превысили планку в $4500. Рост составил 1,39%. Также вверх пошли цены на серебро.

В среду 12 августа мировые цены на золото выросли и достигали уровня выше $4500 впервые с 5 июня.

Стоимость декабрьского фьючерса на бирже Comex превышала $4500 за тройскую унцию – на 16:00 мск золото торговалось по $4 502,7, что превышает данные предыдущего закрытия на 1,39%. Впервые с 5 июня золото превысило в цене $4500.

Затем рост замедлился до 1,11% – к 16:05 мск фьючерсы торговались по $4490,5.

Также сегодня в рост пошли цены на серебро – сентябрьские фьючерсы прибавили 2,26%, и достигли $66,4 за тройскую унцию.