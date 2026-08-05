Цена на золото превысила $4400 впервые с июня

Впервые с середины биржевая цена на золото впервые в $4400 за тройскую унцию на фоне публикации свежей макроэкономической статистики из США.

Биржевая цена на золото ускорила рост до 2,7%. После публикации статистических данных из США показатель впервые с 17 июня превысил $4400 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $115,16 (2,68%) и достигла отметки в $4414,76 за тройскую унцию.

Ранее министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране по итогам июля снизился до 4,1% с июньских 4,2%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 23 тыс вопреки прогнозируемому росту на 80 тыс.

Отметим, рекордный максимум в $5626 за унцию был достигнут в конце января, после чего цены скорректировались из-за конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий длительного сохранения высоких ставок ФРС США, снижающих привлекательность драгметаллов для инвесторов.