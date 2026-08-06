В Ставропольском крае нормализовали поставки топлива на АЗС

Власти Ставропольского края заявили о стабилизации поставок автомобильного топлива на местные АЗС за прошедшую неделю благодаря успешному выстраиванию логистики.

В Ставропольском крае за прошлую неделю нормализовались объемы поставок топлива на АЗС. Об этом сообщает оперативный штаб региона на своей странице в соцсети.

"За прошедшую неделю поставки топлива в крае относительно стабилизировались. Логистические цепочки у компаний выстроены, топливо доставляется вовремя к АЗС"

- Василий Глушаков

Заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона добавил, что продажа топлива за этот период составляла в среднем около 2,5 тыс т в сутки.

В оперштабе отмечают, что аграрии края сейчас обеспечены топливом благодаря договорам с регоператорами, при этом управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья сообщает, что краевые власти выясняют причины роста цен на топливо на частных АЗС и подорожания проезда в общественном транспорте.

Ранее в июне на Ставрополье ряд АЗС ограничили отпуск бензина на один автомобиль без вмешательства властей региона, однако позже Минпром края заявлял об улучшении обстановки, хотя точечные проблемы на некоторых АЗС все еще оставались.