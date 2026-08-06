Вестник Кавказа

В Ставропольском крае нормализовали поставки топлива на АЗС

В Ставропольском крае нормализовали поставки топлива на АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края заявили о стабилизации поставок автомобильного топлива на местные АЗС за прошедшую неделю благодаря успешному выстраиванию логистики.

В Ставропольском крае за прошлую неделю нормализовались объемы поставок топлива на АЗС. Об этом сообщает оперативный штаб региона на своей странице в соцсети.

"За прошедшую неделю поставки топлива в крае относительно стабилизировались. Логистические цепочки у компаний выстроены, топливо доставляется вовремя к АЗС"

- Василий Глушаков

Заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона добавил, что продажа топлива за этот период составляла в среднем около 2,5 тыс т в сутки.

В оперштабе отмечают, что аграрии края сейчас обеспечены топливом благодаря договорам с регоператорами, при этом управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья сообщает, что краевые власти выясняют причины роста цен на топливо на частных АЗС и подорожания проезда в общественном транспорте.

Ранее в июне на Ставрополье ряд АЗС ограничили отпуск бензина на один автомобиль без вмешательства властей региона, однако позже Минпром края заявлял об улучшении обстановки, хотя точечные проблемы на некоторых АЗС все еще оставались.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
4245 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.