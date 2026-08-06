Анталья привлекает все больше любителей дайвинга

Турецкая курортная Анталья становится центром альтернативного туризма – ее подводные скульптуры и богатая морская фауна привлекают дайверов со всего мира.

Турецкая курортная Анталья – не только всемирно известный центр пляжного отдыха, в последнее время ее подводные достопримечательности, в числе которых затонувший со времен Первой мировой войны корабль "Париж-2", подводные скульптуры и богатая морская фауна привлекают все больше любителей дайвинга.

Тысячи местных и иностранных любителей дайвинга ежегодно посещают как естественные, так и искусственные дайвинг-локации, расположенные вдоль побережья от Газипаши до Каша, при этом одним из ведущих центров дайвинг-туризма в Турции стал Кемер, рассказал глава администрации города-курорта Ахмет Солмаз, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В регионе активно развиваются дайвинг-школы - около 20 из них предлагают местным и иностранным туристам как ознакомительные, так и профессиональные погружения, которые дарят посетителям уникальный опыт.

"Наши гости своими глазами видят морских обитателей и получают незабываемые впечатления от погружений, которые остаются с ними на всю жизнь. Мы продолжаем работу по сохранению и развитию биоразнообразия этой территории, чтобы превратить ее в один из ведущих дайвинг-центров мира"

- Ахмет Солмаз

Затонувшие суда и дайвинг-локации в Аланье, Манавгате, Кемере и Каше вносят значительный вклад в диверсификацию туристического предложения Антальи. Благодаря положительным отзывам туристов интерес к дайвингу продолжает расти из года в год.