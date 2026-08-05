Трамп опроверг сообщения об истощении вооружений в США

Дональд Трамп категорически отверг информацию о критическом истощении военных запасов США и пригрозил длительными тюремными сроками авторам подобных утечек.

Президент США Дональд Трамп официально опроверг сообщения о нехватке американских вооружений. Об этом лидер государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, страна располагает значительными объемами боеприпасов и продолжает активно наращивать их производство. Оборонные компании строят рекордное количество заводов, а поставки вооружений осуществляются по мере необходимости.

"У США имеются огромные запасы боеприпасов, особенно некоторых их видов. Кроме того, большие объемы боеприпасов производятся и поставляются в США по мере необходимости. Оборонные компании строят в нашей стране рекордное количество заводов и производственных предприятий за всю историю"

- Дональд Трамп

Американский лидер также объявил о поиске лиц, причастных к распространению сведений о дефиците арсеналов, подчеркнув, что распространяющих подобные предательские заявления будут преследовать и добиваться для них длительных тюремных сроков.

Отметим, ранее The Washington Post и Reuters сообщали о дефиците ракет ATACMS и PrSM, который ограничивает возможности США для ударов по Ирану, однако Белый дом и Пентагон это опровергли.