Вестник Кавказа

Иран поддержит позицию ХАМАС в переговорах по Газе – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Президент ИРИ сообщил о том, что провел разговор по телефону с главой политического движения ХАМАС, и заявил, что Тегеран поддержит палестинскую сторону в переговорах по сектору Газа.

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан рассказал о том, что провел телефонный разговор с главой политического движения ХАМАС Халилом аль-Хайей.

Как подчеркнул иранский президент в интервью телеканалу Al Jazeera, Тегеран полностью выступает с поддержкой позиции ХАМАС на продолжающихся переговорах по сектору Газа.

"Иран поддержит все меры, инициативы и решения, которые палестинские лидеры предпримут в ходе переговорного процесса"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что ХАМАС согласился на проведение разоружения после переговоров со странами Совета мира.

Палестинская сторона неоднократно заявила о том, что собирается разоружаться только после полного вывода израильских войск из Газы.

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