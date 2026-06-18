Глава МИД Азербайджана отметил важность проекта TRIPP

Министр иностранных дел Азербайджана заявил о том, что будущий "Маршрут Трампа" (TRIPP) имеет особое значение для региона Южного Кавказа в целом, а не только повлияет на отношения Баку и Еревана.

Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) имеет большое значение для региона, такое заявление сделал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.

Об этом он сообщил на встрече в Баку с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как подчеркнул Байрамов, в отношениях Азербайджана и Армении происходит в настоящее время процесс нормализации и одним из ее проявлений является проект TRIPP.

"Этот проект очень важен для региона. Азербайджан регулярно получает информацию от США о ходе процесса. Мы ожидаем, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке. Азербайджанское государство оперативно выполняет все обязательства со своей стороны"

– Джейхун Байрамов

Глава ведомства рассказал, что в Карабахе есть около 180 км железнодорожных путей, которые не функционировали 30 лет.

В этой связи Баку необходимы инвестиции для реализации строительства, отметил он.

Эти процессы сулят высокие результаты не только для развития азербайджано-армянских отношений, но и для всего Южного Кавказа, заключил глава МИД.