Глава МИД Азербайджана отметил важность проекта TRIPP

Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) имеет большое значение для региона, такое заявление сделал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
Об этом он сообщил на встрече в Баку с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Как подчеркнул Байрамов, в отношениях Азербайджана и Армении происходит в настоящее время процесс нормализации и одним из ее проявлений является проект TRIPP.
"Этот проект очень важен для региона. Азербайджан регулярно получает информацию от США о ходе процесса. Мы ожидаем, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке. Азербайджанское государство оперативно выполняет все обязательства со своей стороны"
– Джейхун Байрамов
Глава ведомства рассказал, что в Карабахе есть около 180 км железнодорожных путей, которые не функционировали 30 лет.
В этой связи Баку необходимы инвестиции для реализации строительства, отметил он.
Эти процессы сулят высокие результаты не только для развития азербайджано-армянских отношений, но и для всего Южного Кавказа, заключил глава МИД.