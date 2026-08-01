Iraqi Airways возобновит рейсы между Москвой и Багдадом с 4 августа

Иракская авиакомпания Iraqi Airways с 4 августа возобновляет прямое пассажирское авиасообщение между Москвой и Багдадом после вынужденного пятимесячного перерыва.

Авиакомпания Iraqi Airways с 4 августа возобновляет прямые рейсы между Москвой и Багдадом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Полеты запланированы два раза в неделю — по вторникам и субботам. Перевозки будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Ориентировочное время в пути на маршруте протяженностью 2540 км составит 4 часа 55 минут. Решение о восстановлении маршрута обусловлено растущим спросом на прямые перелеты между странами.

Напомним, рейсы были приостановлены в конце февраля 2026 года из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Воздушное пространство Ирака и еще девяти стран региона временно закрывалось после израильских ударов, а 8 апреля иракское небо вновь открыли для гражданской авиации.