У глубоководного порта Анаклия большие перспективы – Кобахидзе

Строящийся в Грузии глубоководный порт Анаклия, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, открывает перед страной масштабные перспективы, так как в нем заинтересованы множество стран из разных регионов.

Глубоководный порт Анаклия, который должен принять первые суда в 2029 году, пользуется большим интересом у стран Центральной Азии, соседних с Грузией государств, стран Ближнего Востока и Европы, а также европейских компаний, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Соответственно, у этого порта очень большие перспективы"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства пояснил, что власти стремятся в максимально сжатые сроки достроить и сдать первую очередь проекта. По плану они должны быть выполнены к 2029 году, и в эти сроки порт Анаклия должен принять первые суда.

"Мы движемся в правильном направлении, работы максимально ускорены"

– Ираклий Кобахидзе

Он признал, что на каком-то этапе строительство вышло из графика в связи с необходимостью пересмотра контракта. В итоге стоимость его уменьшилась на $50 млн. В данный момент, обратил внимание Кобахидзе, никаких препятствий нет, что дает уверенность в соблюдении сроков строительства.