Армения заинтересована в ускорении нормализации отношений с Турцией – Рубинян

Ереван, по словам единственного кандидата на пост председателя парламента Армении Рубена Рубиняна, стремится по возможности ускорить нормализацию отношений с Анкарой.

Власти Армении стремятся к более высоким темпам восстановления отношений с Турцией, такое заявление сделал единственный кандидат в председатели Нацсобрания РА Рубен Рубинян.

Он пояснил, что Ереван испытывает заинтересованность в ускорении процесса нормализации отношений с Анкарой, и добавил, что он несколько отстает от армяно-азербайджанского урегулирования.

"Процесс идет с той скоростью, которую хотели бы видеть мы или я? Нет. Я бы хотел, чтобы этот процесс завершился много лет назад. Но вы должны согласиться, что армяно-турецкий процесс был сложным"

– Рубен Рубинян

Кандидат напомнил, что Баку отменил ограничения на транзит по железной дороге в Армению до Турции, Баку и Ереван также наладили прямую торговлю – Армения закупает у Азербайджана нефтепродукты.

В то же время, он выразил уверенность в том, что полная нормализация отношений Армении и Турции – лишь вопрос времени.

Напомним, что турецкая сторона, как неоднократно заявляли в Анкаре, увязывает восстановление отношений с Арменией с армяно-азербайджанской нормализацией.