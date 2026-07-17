Двусторонние отношения обсудили глава МИД Грузии и новый посол США

Глава МИД Грузии провела ознакомительную встречу с исполняющей обязанности посла США в республике. Центральной темой обсуждения стали отношения двух стран.

В Тбилиси состоялась встреча главы МИД Грузии Мака Бочоришвили и исполняющей обязанности посла Соединеных Штатов в республике, временным поверенным в делах Эми Диас. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте грузинского министерства 31 июля.

Стороны поговорили о текущем состоянии двусторонних отношений, а также о перспективах дальнейшего развития взаимодействия.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги и подтвердили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений"

– МИД Грузии

Напомним, Эми Диас начала исполнять обязанности временного поверенного в делах США в Грузии с этого месяца.