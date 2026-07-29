Квалификация Лиги конференций: в 3-й раунд вышел один клуб из стран Южного Кавказа

Шесть клубов из стран Южного Кавказа провели сегодня ответные матчи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций. В следующий раунд смог пробиться лишь один из них.

Вечером 30 июля проходят ответные встречи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27.

К настоящему времени уже закончились матчи с участием "Зири", Нефтчи" (оба – Азербайджан), "Ноа", "Пюника" (оба – Армения) и "Динамо" Тбилиси (Грузия). Еще один грузинский клуб – "Дила" Гори – провела свою встречу вторник. Из шести команд из стран Южного Кавказа, игравших на данной стадии, в 3-й раунд квалификации вышел лишь один – "Ноа".

Азербайджан

"Зиря" принимала дома "Пайде" (Эстония). На гол, забитый на 5-й минуте нападающим азербайджанской команды Эреном Айдыном, гости ответили на 71-й минуте точным ударом нападающего Хенри Аньера. В первой встрече сильнее был "Пайде" (1:0). Таким образом, в 3-й раунд квалификации Лиги конференций вышла команда из Эстонии.

"Нефтчи" играл в гостях с минским "Динамо". В первой встрече, прошедшей на прошлой неделе в Баку, победу со счетом 4:2 одержала белорусская команда. Чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд, "Нефтчи" в ответном матче необходимо было выиграть с разницей минимум в два мяча. Это позволяло бы перевести игру в дополнительное время. Бакинцы открыли счет уже на 12-й минуте – отличился полузащитник Брено де Алмейда Мелло Сантана. Однако этот мяч остался единственным в этой встрече. В следующий раунд вышло минское "Динамо".

Армения

"Пюник" встречался дома с "Дебреценом" (Венгрия). Команды сыграли вничью 0:0. В 3-й раунд квалификации вышел "Дебрецен", так как в первой игре он одержал минимальную победу (1:0).

"Ноа" также проводил свою встречу дома. Соперником ереванской команды был "Зимбру" (Молдавия). Голами в составе "Ноа" отметились полузащитники Гор Манвелян (31-я минута) и Густаво Сангаре (47-я). У "Зимбру" единственный мяч на 76-й минуте записал на свой счет полузащитник Абимаэль Жонатас. В первой встрече команды разошлись миром (1:1), поэтому в следующий раунд вышел клуб из Армении.

Грузия

Тбилисское "Динамо" встречалось на выезде с литовским "Жальгирисом". В первом матче, который состоялся в Тбилиси на той неделе, крупную победу со счетом 3:0 одержала команда из Грузии. Однако в итоге этого результата не хватило динамовцам, чтобы пройти в следующий раунд. В ответной игре "Жальгирис" нанес сокрушительное поражение "Динамо" со счетом 7:2, которой позволил литовской команде пройти дальше. Голы у "Жальгириса" забили нападающие Станислав Беленький (25-я, 82-я и 90-я минуты) и Бриан Тексера (61-я), а также полузащитники Никола Петкович (59-я и 73-я) и Неманя Михайлович (88-я). У динамовцев отличились защитник Лео Сантос Лопес (40-я) и нападающий Мате Вацадзе (72-я).

"Дила" Гори по сумме двух встреч уступила кипрскому "Аполлону". Ответная игра состоялась во вторник и завершилась в пользу "Аполлона" со счетом 3:0.