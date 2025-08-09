Озеро Сылтранкель исследует глубоководная экспедиция РГО

Русское географическое общество готовит экспедицию на высокогорное ледниковое озеро Сылтранкель в Приэльбрусье: уникальный водоем, расположенный на высоте около 3185–3195 м, исследуют дайверы.

В скором времени на высокогорном озере Сылтранкель ("красивое озеро", тюрк.) в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии пройдет глубоководная экспедиция Русского географического общества (РГО), в ходе которой дайверы изучат состояние водоема и испытают отечественное водолазное оборудование, сообщили в Краснодарском отделении РГО.

"Новый сезон экспедиционных исследований РГО начинается с уникального проекта. Команда специалистов под руководством многократных рекордсменов России и мира по высокогорному дайвингу Юрия Кашина и Константина Изотова проведет экспедицию "Подводные вершины Кавказа" и впервые в истории выполнит погружение в высокогорное озеро Сылтранкель"

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Экспедиция стартует в начале августа. После акклиматизации ее участники выдвинутся к озеру, где разобьют лагерь. На берегу высокогорного водоема команда проведет около пяти дней. Общая продолжительность экспедиции будет зависеть от погодных условий, передает портал "Это Кавказ".

Программа экспедиции включает в себя комплекс исследований: фото- и видеосъемка подводной среды, разведка состояния донных экосистем, сбор донных отложений, песка и горных пород для анализа, а также испытание российского водолазного оборудования в условиях холодной воды, пониженного атмосферного давления и работы в автономном высокогорном лагере, говорится в сообщении.

Цель исследования - изучение малоизвестного подводного мира высокогорных водоемов Кавказа, а также развитие отечественного направления высотного дайвинга и проведение научных исследований в экстремальных природных условиях.

Напомним, Сылтранкель - одно из крупнейших высокогорных озер Приэльбрусья. Оно расположено в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в горной котловине между вершинами Сылтранкель-Баши и Мукал, имеет ледниковое происхождение и большую часть года покрыто льдом. Температура в нем не поднимается выше 8 градусов тепла.