Карачаево-черкесские отели выходят из тени

В Карачаево-Черкесии зафиксирован резкий рост числа классифицированных отелей и модульных домиков, хозяева которых предпочитают пройти сертификацию, а не оставаться в тени для отдыхающих.

В Карачаево-Черкесии резко выросло число сертифицированных отелей – только за первые шесть месяцев текущего 2026 года их стало больше в 2,5 раза, чем за тот же период годом ранее, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии работают 484 классифицированных средства размещения на начало июля 2026 года. Это более чем в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года (183 объекта)"

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Это – результат эффективной работы с собственниками средств размещения и контролю за их бизнесом республиканского министерства туризма и курортов, пояснили в кабмине КЧР, передает портал "Это Кавказ".

Как следствие, большинство гостиниц и гостевых домов, ранее не имевших классификации, включили в официальный реестр. Вырос и номерной фонд средств размещения – благодаря реализации госпрограмм поддержки туристической отрасли он увеличился с 10,3 тыс до 10,9 тыс единиц, показав рост в 6,8%.