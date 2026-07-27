Уиткофф и Кушнер намерены приехать в Россию в ближайшие недели – СМИ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Москву в январе нынешнего года. Их следующий визит в Россию может состояться в ближайшие недели.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут в ближайшие недели прилететь в Россию. Об этом рассказал информированный источник.

При этом он подчеркнул, что какой-то конкретики по данному вопросу пока нет, передает ТАСС.

"Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет"

– источник

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о дате визита в Уиткоффа и Кушнера в Россию.

Напомним, последний на данный момент визит Уиткоффа и Кушнера в РФ состоялся 22 января этого года.