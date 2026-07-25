Хуситы атаковали объекты для транспортировки саудовской нефти

Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о том, что нанесли удары по саудовским объектам для транспортировки нефти в Красном море.

Хуситы ударили по объектам для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице в социальной сети вооруженных сил движения "Ансар Аллах" (хуситов).

"Мы нанесли удары с использованием нескольких беспилотников по ряду объектов и узлов, имеющих критическое значение для транспортировки и поставок сырой нефти из восточной части Саудовской Аравии в город Янбу"

— йеменские хуситы

Данная атака стала ответом на вторжение беспилотников, запущенных Саудовской Аравией, в воздушное пространство Йемена, отметили в пресс-службе.