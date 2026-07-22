КТК снова начал прием и отгрузку нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти и ее отгрузку, соответствующее заявление сделала пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
Уточняется, что был возобновлен прием от грузоотправителей.
"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск"
— Минэнерго Казахстана
Как рассказали в ведомстве, сейчас осуществляться погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS на двух причальных устройствах.
Оба судна принимают нефть ТОО "Тенгизшевройл, также отметила пресс-служба.
После возобновления приема нефти нефтедобывающие компании продолжпт поставлять сырье в трубопроводную систему и смогут возобновить экспорт через терминал.
"Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности. Министерство энергетики Республики Казахстан находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса"
— Минэнерго Казахстана
Напомним, ранее Каспийский трубопроводный консорциум полностью прекратил на своих терминалах под Новороссийском прием нефти из Казахстана.
Решение было принято в связи с ударами БПЛА по танкерам, перевозящим нефть КТК.