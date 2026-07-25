Турецкие аграрии готовы перенять опыт азербайджанских чаеводов

Аграрии турецкой провинции Ризе изучают опыт Азербайджана в сфере чаеводства в Ленкоранском и Астаринском районах и намерены внедрить у себя ряд их инновационных методов сбора чайного листа.

Делегация турецкой провинции Ризе, главного центра чаеводства страны, знаменитого своими бесконечными плантациями, побывала в цехах Астаринского чайного завода и на чайных плантациях Ленкорани и Астары, где ознакомилась с работой чаеводческих хозяйств этих районов республики, рассказал председатель правления Торговой палаты турецкой провинции Ризе Мехмет Эрдоган.

"В Азербайджане - достойная подражания модель, и нашему сектору чаеводства также следует наладить эффективное производство чая. Будем перенимать опыт, решительно работать над внедрением методов, которые повысят ценность и качество чая в Ризе"

- Мехмет Эрдоган

Особое внимание турецкие специалисты обратили на методы сбора урожая чая, используемые в Азербайджане, где сначала тщательно вручную собирают самые молодые листья с верхушки чайного побега. Для сбора оставшихся листьев здесь разработан специальный метод, гарантирующий сохранение всех зеленых частей растения и защищающий здоровье чайного куста, отметил чиновник, передает АЗЕРТАДЖ.

Еще одно важное новшество - система искусственного орошения, позволяющая регулировать полив и тем самым избежать снижения урожайности.

Сейчас задача турецких чаеводов - оценить возможности применения этих методов азербайджанских чаеводов в своем родном регионе страны, подчеркнул глава турецкой делегации.