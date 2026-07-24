Багаи: обмен сообщения между Ираном и США продолжается через посредников

Между Тегераном и Вашингтоном осуществляется обмен посланиями через посредников, рассказали в иранском МИД. При этом там напомнили, что США вновь атаковали Иран во время диалога.

Иран и США продолжают непрямые переговоры, стороны обмениваются посланиями через посредников, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Наш приоритет - защита суверенитета, территориальной целостности и народа от военных преступлений"

– Эсмаил Багаи

При этом представитель МИД ИРИ отметил, что за год США в третий раз атаковали Исламскую Республику во время переговоров. Удары в июле этого года он назвал грубым нарушением заключенного ранее меморандума о взаимопонимании.

"Ранее во время диалога мы дважды становились объектом нападения со стороны США и Израиля. Американские удары являются грубым нарушением Исламабадского меморандума"

– Эсмаил Багаи

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, 8 июля американская сторона возобновила удары по Ирану, 25 июля президент США Дональд Трамп приостановил атаки.