Вестник Кавказа

Акция протеста прошла в Тбилиси - задержаны 10 человек

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси накануне вечером состоялась акция протеста. В ходе акции были задержаны десять человек за хулиганство и неподчинение требованиям сотрудников полиции.

Во время акции протеста у мэрии Тбилиси задержаны десять человек, сообщили в МВД Грузии.

В ведомстве уточнили, что задержанные участники протестной акции  демонстрировали баннеры оскорбительного содержания в общественном месте, нарушали общественный порядок и сопротивлялись, не подчиняясь законным требованиям правоохранителей.

Задержанные участники акции получили административные аресты на основании статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законному требованию полиции).

Отметим, что на прошлой неделе протестующие в Тбилиси отметили 600 дней непрерывных акций у здания парламента Грузии.

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