Акция протеста прошла в Тбилиси - задержаны 10 человек

В Тбилиси накануне вечером состоялась акция протеста. В ходе акции были задержаны десять человек за хулиганство и неподчинение требованиям сотрудников полиции.

Во время акции протеста у мэрии Тбилиси задержаны десять человек, сообщили в МВД Грузии.

В ведомстве уточнили, что задержанные участники протестной акции демонстрировали баннеры оскорбительного содержания в общественном месте, нарушали общественный порядок и сопротивлялись, не подчиняясь законным требованиям правоохранителей.

Задержанные участники акции получили административные аресты на основании статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законному требованию полиции).

Отметим, что на прошлой неделе протестующие в Тбилиси отметили 600 дней непрерывных акций у здания парламента Грузии.