Агротуризм: в Абхазии туристов ждут чайные плантации

Туристам интересно посещать села в Абхазии, в которых выращивается чай или производится сыр, при этом развитие агротуризма поможет развитию сельских территорий.

В Абхазии развитие агротуризма позитивно скажется на сельских территориях, такое мнение выразил эксперт Национальной туристической компании Армен Карнецян.

"Туриста, безусловно, привлечет поездка в село, там, где делается сыр, чай. Такая тема в Кутоле уже развивается, и очень неплохо, там около 20 гектаров плантаций, где проводятся экскурсии"

– Армен Карнецян

Такие экскурсии позволяют местным жителям зарабатывать, а путешественникам открывать для себя быт абхазского села, считает он, передает радио Sputnik.

Чай в Абхазии: где выращивают?

Абхазский чай — это один из самых северных видов чая в мире. В Кутоле Очамчырского района чай выращивается с советских времен. Чаеводство во времена СССР считалась самой рентабельной отраслью в Абхазии, плантации занимали тысячи гектар.

Сегодня Кутол при поддержке государства активно возрождает чайную отрасль. Производится не только черный байховый чай, но и другие сорта, в том числе зеленый, желтый, белый чай.

В мае 2026 года сообщалось, что лаборатория технохимического контроля (ТХК) агро-инженерного факультета Абхазского государственного университета с 2018 года регулярно проводит анализ на соответствие ГОСТу продуктов питания, выращенных и произведенных на территории Абхазии. Согласно анализу, абхазский чай не уступает, а иногда и превосходит зарубежные аналоги. Это экологически чистый и натуральный продукт.

При этом имеется проблема маркетинга: продвижению абхазского чая уделяется недостаточно внимания.

Отметим, что президент Абхазии Бадра Гунба объявил 2026 год Годом села, на решение проблем в селах и их развитие было принято решение выделить 500 млн рублей.