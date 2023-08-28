© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазский чай входит в список сувениров, которые обязательно нужно привезти из Абхазии. Чайные плантации в Абхазии занимают несколько сотен гектаров. Где растет, что входит в состав, чем полезен и как заваривать абхазский чай?

Отдых в Абхазии необычайно популярен среди россиян: республика славится не только гостеприимством, яркой природой и уникальными традициями, но и чайными плантациями, где растет ароматный чай.

Чай в Абхазии выращивают сравнительно недавно. А в 1990-е годы чайная отрасль и вовсе пришла в упадок. Теперь чаеводство в Абхазии постепенно возрождается.

История абхазского чая

Первые чайные кусты были посажены в 1842 году в Ботаническом саду города Сухум. Это были кусты северо-катайского вида, которые оказались очень плодовитыми и пользовались большим спросом на рынке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже к 1921 году площадь чайных плантаций в Абхазии достигла 400 гектаров.

Производством чая в промышленных масштабах в Абхазии стали заниматься только в период СССР. В то время чаеводство стало самой прибыльной отраслью в республике, и площадь чайных плантаций достигла 14 тысяч гектаров. Объем производства составлял более 1000 тысяч тонн, что соответствовало около 25 000 тонн готового чая.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазский чай был прекрасным экспортным товаром и пользовался огромной популярностью. Однако после распада Советского Союза чайная отрасль Абхазии переживала не лучшие времена. Впрочем, благодаря усилиям руководства страны, производство абхазского чая начало постепенно восстанавливаться. На сегодняшний день площадь чайных плантаций составляет более 350 гектаров, они находятся в селах:

Лыхны,

Дурипш,

Кутол,

Члоу.

Польза абхазского чая

Абхазский чай – это настоящий эликсир жизни, подаренный природой. Абхазия благоприятна для производства чая: ее климат и почвы создают идеальные условия для выращивания чайных кустов.

Чай из Абхазии отличается разнообразием сортов – от легкого и освежающего зеленого чая до насыщенного черного, причем вне зависимости от выбранного сорта все абхазские чаи вкусны и полезны.

Особенностью абхазского чая считается его производство с применением традиционных методов, которые подразумевают бережный ручной сбор и долгий процесс ферментации. Благодаря им чай приобретает неповторимый вкус и аромат.

Однако абхазский чай – это не только превосходный вкусовой опыт, но и целебное средство. Он обладает богатым химическим составом. Чай содержит такие вещества, как катехины, танины, дубильные вещества, пектины, витамины, фосфор, фтор, кальций, марганец, цинк и другие микроэлементы. Каждый из этих элементов имеет свои полезные свойства и способствует поддержанию здоровья – особенно в холода.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Старые абхазские легенды утверждают, что регулярное употребление чая делает человека сильным и здоровым, дает ему долголетие и счастливую жизнь.

Как собирают чай в Абхазии?

По традиции процесс сборки и обработки абхазского чая проводится вручную. Собираются самые молодые, нежные листья.

После сбора листья чая подвергаются специальной обработке, которая включает в себя ферментация и сушку. Они осторожно распределяются в естественных условиях, причем влажность и температура все же контролируются, чтобы получить максимальное качество и аромат. По завершении обработки абхазский чай готов к упаковке и дальнейшей отправке на прилавки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как заваривать абхазский чай?

Чай из Абхазии приготавливается различными способами.

Зеленый чай заваривается водой при температуре не выше 90 °C в течение примерно 30 секунд.

Черный чай, напротив, заваривается кипятком и настаивается несколько минут.

Оба вида чая обладают уникальным вкусом и ароматом, отличающими абхазский чай от других сортов.

Чай – одна из визитных карточек Абхазии. Именно его, вместе с вином, фруктами и специями, чаще всего привозят из Абхазии туристы, не только чтобы угощать родных и близких, но и чтобы самим, холодной зимой, взяв в руки чашечку ароматного чая, мысленно вернуться в жаркую Абхазию.