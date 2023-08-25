Абхазия в сентябре и октябре: теплое море, дешевое жилье и фрукты

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Абхазии популярен не только летом, но и осенью, в бархатный сезон. Расскажем о плюсах и минусах путешествия в Абхазию в сентябре и октябре.

Туристический сезон в Абхазии обычно приходится на летние месяцы, поэтому с началом осени в Стране души наступает затишье. Зато погода продолжает радовать, и все интересные места по-прежнему ждут гостей. Поэтому многие задаются вопросом: стоит ли ехать в Абхазию в это время?

Погода в Абхазии в сентябре и октябре

В сентябре ненавистный многим зной спадает, и наступает так называемый бархатный сезон. Море все еще остается теплым, а вечерами уже чуть холодает, поэтому советуем взять с собой как шорты, так и штаны, легкие майки и согревающую верхнюю одежду. Температура воздуха колеблется от +20 до +30, а ночью ожидайте примерно +15. Температура моря в первую половину сентября держится на отметке +26 градусов, а во вторую оно начинает остывать.

Октябрь уже не совсем вписывается в рамки комфортного пляжного отдыха: хоть днем еще можно даже позагорать, ведь средняя температура в октябре +24 - + 26 градусов, то купаться уже смогут не все – температура воды в начале месяца +21 - +22, а к концу падает до +17 - +18. Ночью гораздо холоднее: от +8 до +12 градусов.

Надо понимать также, что погода на черноморских курортах осенью становится переменчивой, да и количество дождливых дней увеличивается – если в сентябре можно ожидать 5-7 пасмурных дней, то в октябре дожди уже могут "занимать" треть месяца и приобретают более мощный, штормовой характер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плюсы отдыха осенью в Абхазии

Меньше людей

В несезон гораздо меньше людей приезжают отдыхать в Абхазию. Вы почувствуете это уже при пересечении границы, ведь осенью на КПП Псоу практически нет очередей, и «перешагнуть» из России в Абхазию можно практически за 15 минут!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скидки на жилье

Так как туристов становится меньше, спрос на жилье падает. Большая часть Абхазии живет за счет туристического бизнеса, поэтому за летние месяцы местные жители стараются максимально преуспеть в коммерции, а когда отдохнувшие путешественники возвращаются домой, абхазы расслабляются, и цена на жилье падает. А ведь многие туристы останавливаются не в отелях или хостелах, а снимают жилье у частников – и осенью им особенно везет!

Приятная погода

Погода – если не будет ураганоподобного буйства – благоприятна для долгих прогулок и буквально благословляет на походы. Можно отправиться в горы или на термальных источники – в последнем случае контраст между теплой водой и нежарким осенним воздухом будет весьма приятным!

Рыбная ловля

В начале осени на рицинских озерах ловят рыбу. В теплой, нагретой за жаркий период воде голавль (белый хищник из семейства карповых) становится очень активным, и его можно поймать без труда. Ловят и форель, но уже в холодной воде. Это плюс как и для любителей рыбалки, так и просто для заядлых гастрономов – свежепойманную рыбу могут приготовить на Рице по особому абхазскому рецепту.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Созревают фрукты

А если придерживаетесь вегетарианской диеты, то в осенью сможете побаловать себя спелыми фруктами.

В первый осенний месяц фруктовые лавки на рынке будут ломиться от инжиров, персиков, груш, яблок, винограда.

А в октябре к ним прибавляются киви и гранаты, на рынках начинает появляться хурма.

Фрукты не только продают в свежем виде, из них готовят напитки: компоты из яблок, груш и других, – а из винограда делают вино, мороженое и другие сладости.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минусы осеннего отдыха в Абхазии

Менее живописные водопады

Поездкам в горы осенью будет способствовать нежаркая погода. Но горные водопады такого же наслаждения, как весной или летом, увы, не принесут. Они будут не такие бурные и красивые, и не откроют вам своего истинного величия.

дзен-канал “Наш балаган”

Меньше жилья

Как было написано выше, с наступлением осени жилье в Абхазии дешевеет. Но есть небольшой нюанс: его выбор сокращается. Сезон заканчивается, и многие абхазы перестают сдавать квартиры, комнаты и апартаменты.

То же самое, кстати, происходит и с другим бизнесом, в том числе небольшим – торговцы "сворачивают" свои лавки, некоторые туристические организации сокращают список развлечений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непредсказуемая погода

Помните о непредсказуемости осенней погоды – это настоящая лотерея.

Вам может очень повезти, и вы проведете шикарный бархатный месяц. Но может сложиться так, что судьба сыграет с вами злую шутку, и весь отпуск придется провести в дождевике. В таком случае не отчаивайтесь – мы знаем, куда сходить в Сухуме в дождь!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"