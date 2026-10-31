Азербайджанский мугам в Москве: вечер национальной музыки, культуры и традиций

31 октября 2026 года в Москве состоялся вечер азербайджанского мугама, объединивший ценителей национальной музыки, деятелей культуры и молодых исполнителей.

Мероприятие прошло в ресторане «Каспиан» при поддержке АНО «Достлуг — Дружба» и театральной организации MC.

Главным событием вечера стало выступление коллектива «Бута трио» под руководством музыканта Эльмана Гасанли. Для гостей прозвучали мугам «Баяты-Шираз», азербайджанские народные песни и произведения национальных композиторов.

В нашем репортаже — выступления музыкантов, атмосфера вечера и интервью с организаторами Улдуз Аскеровой и Лейлой Халиловой, а также руководителем коллектива «Бута трио» Эльманом Гасанли.

Вечер стал ещё одним свидетельством того, как музыка способствует сохранению культурного наследия Азербайджана и укреплению гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном.