ОДКБ надеется на скорое подписание мирного договора Азербайджана с Арменией

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил, что в ОДКБ рассчитывают на максимально скорое заключение мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Организация Договора о коллективной безопасности хотела бы, чтобы Азербайджан и Армения в самом скором времени подписали всеобъемлющее мирное соглашение, заявил генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в ходе выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он подчеркнул, что прочный армяно-азербайджанский диалог помогает нивелировать возникавший ранее конфликтный потенциал. Такие контакты, по словам Масадыкова, также способствуют созданию инфраструктуры сотрудничества.

"Выражаем надежду на скорейшее заключение всеобъемлющего мирного соглашения между двумя государствами"

- Таалатбек Масадыков

IV Международная конференция по евразийской безопасности стартовала сегодня в Минске. Она будет проходить на протяжении двух дней. На мероприятие в столицу Беларуси собрались более 600 представителей 50 стран мира.