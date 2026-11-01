США нанесли удар по иранскому острову Кешм

По сообщениям СМИ, американские вооруженные силы нанесли серию ударов по территории иранского острова Кешм, расположенному в акватории Ормузского пролива.

Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, последние несколько недель США наносят ограниченные удары по территории Ирана, называя эти меры оборонительными для защиты торговых судов от возможных атак со стороны Ирана в Ормузском проливе.

Кроме того, по сведениям издания, США намеренно не предают огласке информацию об этих военных операциях во избежание создания впечатления о намерении возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.

Отметим, что на острове Кешм располагаются подземный ракетный комплекс и военно-морская база Ирана. Ранее эта территория уже подвергалась атакам со стороны Вашингтона