Ираклий Кобахидзе заявил о двойных стандартах Запада, сравнив реакцию еврочиновников на протесты во Франции и Грузии.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сопоставил текущие протесты во Франции с событиями в Грузии в 2023 году. По словам Кобахидзе, еврочиновники оценивали насилие на протестах в Тбилиси положительно, тогда как во Франции против протестующих заводят уголовные дела за аналогичные преступления.

"Во Франции возбудили дело по статье о попытке убийства из-за брошенного коктейля Молотова, что абсолютно адекватная оценка, а в нашем случае, когда произошло то же самое, звучали, наоборот, поощряющие послания, что позорно. Это показывает позорное лицо европейской бюрократии и лицо грузинской радикальной оппозиции, той же иностранной агентуры"

– Ираклий Кобахидзе

Инцидент произошел в 2023 году, когда Лазарь Григориадис бросил в сотрудника полиции коктейль Молотова на митинге оппозиции против принятия закона об иноагентах. Позднее, по словам Кобахидзе, неправительственные организации, за которыми стояли западные страны, поддерживали акции в поддержку Григориадиса.