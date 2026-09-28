Экспорт орехов из Грузии в Россию бьет рекорды

Сентябрьские поставки лесного ореха из Грузии в Россию стали рекордными и превысили 73 т. В целом с начала года экспорт фундука в РФ вырос в 2,4 раза.

Поставки лесного ореха из Грузии в РФ в сентябре вышли на рекордный уровень и достигли 73,1 т, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

Поставки неочищенного фундука на российский рынок в сентябре превысили 73 т и составили $291 тыс, что больше, чем в сентябре прошлого года в 2,8 раза и является историческим рекордном за месяц.

В январе-сентябре Грузия экспортировала в РФ 209,2 т фундука на $715,3 тыс, что превышает прошлогодние данные в 2,4 раза, пишет ТАСС.

Отметим, что Россия входит в тройку основных покупателей грузинского фундука, наряду с Италией и Алжиром.