На Ставрополье пройдут соревнования по трофи-спринту

В следующем году Ставропольский край примет четыре спортивных мероприятия по трофи-спринту.

Четыре спортивных мероприятия по трофи-спринту будут проведены на Ставрополье в 2027 году, сообщил технический комиссар соревнований по трофи-спринту Андрей Линник.

Он отметил, что впереди болельщиков ожидают первые соревнования для новичков и пятидневные внедорожные соревнования "Азия-триал. Рейн форест челледж".

"В 2027 году мы планируем провести 4 основных мероприятия. В мае у нас будет "Танковый прорыв", посвященный годовщине Победы, в июле будет заезд для новичков, в августе пройдут пятидневные соревнования "Азия-триал. Рейн форест челледж""

— Андрей Линник

Также он рассказал о том, что мероприятия пройдут совместно с администрацией Минераловодского района и Предгорного округа.

По словам Линника, в октябре 2027 года также пройдет Кубок Федерации.

Он подчеркнул, что соревнования пройдут в легких категориях трофи-спринта, пишет ТАСС.

"В следующем году мы будем проводить мероприятия именно для новичков. Там будут категории только С4 и С3, для того чтобы люди, которые хотят попробовать себя в этом виде спорта, могли помериться силами в более легких категориях"

— Андрей Линник