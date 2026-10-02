Цены на драгоценные металлы перешли к снижению по итогам торгов

По итогам торгов на мировых биржах стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - демонстрирует заметное снижение.

Стоимость фьючерсов на такие драгоценные металлы, как золото, серебро, платина и палладий, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX и бирже Comex демонстрирует снижение. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

На бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото торговались на уровне $4 008,5 за тройскую унцию, потеряв 1,06%.

Наиболее заметное снижение среди остальных драгоценных металлов продемонстрировало серебро. Стоимость декабрьских фьючерсов на этот металл упала на 4,52%, до $51,24 за тройскую унцию.

В свою очередь, на NYMEX стоимость декабрьских фьючерсов на палладий снизилась на 3,19%, до $981,5 за тройскую унцию. Январские фьючерсы на платину подешевели на 5,16%, до $1 460,4 за унцию.