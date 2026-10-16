Новые прямые рейсы связали Абу-Даби и Санкт-Петербург

Авиакомпания Etihad Airways возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби.

Перевозчик Etihad Airways снова начал совершать авиарейсы из столицы ОАЭ в Петербург, следует из заявления авиакомпании.

Полеты на самолетах Boeing 787 Dreamliner будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье.

Отмечается, что вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 12:00, прибытие в Абу-Даби – на 19:15 по местному времени.

Напомним, в феврале текущего года авиасообщение между РФ и ОАЭ было частично приостановлено из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

20 апреля Росавиация разрешила полеты над территорией Ирана и ОАЭ при соблюдении установленных авиационными властями требований.