Казахстан вводит залог за проезд большегрузов в Узбекистан

С 9 ноября водителям всех грузовиков, направляющихся в Узбекистан через территорию Казахстана, придется платить залог за электронную очередь на границе: он составит около 200 долларов США.

Меньше чем через две недели, с 9 ноября, всем международным перевозчикам придется вносить залог за бронирование электронной очереди на трех пунктах пропуска на границе Казахстана с Узбекистаном, сообщили в департаменте государственных доходов Туркестанской области Казахстана.

"Требование вводится на пунктах пропуска "Казыгурт", "Б. Конысбаева" и "Атамекен". Чтобы забронировать время проезда, перевозчику необходимо иметь на специальном электронном счете сумму, эквивалентную $200. Если грузовик прибудет на пункт пропуска вовремя, деньги автоматически вернутся в полном объеме"

- сообщение

Новые правила подразумевают и штрафные санкции: если перевозчик дважды за 90 календарных дней не явится к назначенному времени, залог будет удержан и перечислен в государственный бюджет страны, передает Podrobno.uz.

Как полагают в департаменте, новое правило сократит искусственное создание очередей и повысит ответственность водителей.

($200=86,5 тыс тенге или 2,3 млн сумов)м