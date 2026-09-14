Казахстан вводит залог за проезд большегрузов в Узбекистан

Меньше чем через две недели, с 9 ноября, всем международным перевозчикам придется вносить залог за бронирование электронной очереди на трех пунктах пропуска на границе Казахстана с Узбекистаном, сообщили в департаменте государственных доходов Туркестанской области Казахстана.
"Требование вводится на пунктах пропуска "Казыгурт", "Б. Конысбаева" и "Атамекен". Чтобы забронировать время проезда, перевозчику необходимо иметь на специальном электронном счете сумму, эквивалентную $200. Если грузовик прибудет на пункт пропуска вовремя, деньги автоматически вернутся в полном объеме"
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Новые правила подразумевают и штрафные санкции: если перевозчик дважды за 90 календарных дней не явится к назначенному времени, залог будет удержан и перечислен в государственный бюджет страны, передает Podrobno.uz.
Как полагают в департаменте, новое правило сократит искусственное создание очередей и повысит ответственность водителей.
($200=86,5 тыс тенге или 2,3 млн сумов)м