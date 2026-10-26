Путин обсудил с Пезешкианом отношения РФ и Ирана

Владимир Путин встретился с Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили отношения Москвы и Тегерана, а также обстановку на Ближнем Востоке.

"Мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе"

– Владимир Путин

Путин заявил, что Москва надеется на благоприятное развитие ситуации в регионе. По словам российского лидера, РФ готова продолжать выполнять свои обязательства по совместным проектам.

Как отметил Путин, торговый оборот двух стран вырос на 10,4% за восемь месяцев года. Страны продолжают развивать совместные инициативы в гуманитарной сфере и энергетике, в частности, по проекту АЭС "Бушер".