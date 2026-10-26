На капремонт дороги в Табасаранском районе Дагестана направили 15 млн рублей

В Дагестане приступили к асфальтированию трассы "Хучни - Хараг", на обновление которой выделено 15 млн рублей из бюджетов разных уровней и средств меценатов.

Дагестан в текущем году направил 15 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги "Хучни - Хараг" в Табасаранском районе республики. Об этом сообщил глава района Магомед Курбанов на своей странице в социальной сети.

"Эта дорога имеет важное социальное значение для местных жителей, так как соединяет населенные пункты с основной автомагистралью, ведущей в районный центр. Финансирование проекта осуществляется из трех источников: бюджета Министерства финансов Дагестана, бюджета района и меценатских вложений"

- Магомед Курбанов

По его словам, в настоящее время на ремонтируемом участке автодороги "Хучни - Хараг" задействованы 10 единиц спецтехники и бригада специалистов. Рабочие уже ведут активную укладку асфальта для скорейшего завершения обновления дорожного полотна.

Отметим, что Дагестан в 2026 году в рамках реализации госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан" направит 26,9 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт 397,4 км дорог и 5 мостов.