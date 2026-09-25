Двалишвили анонсировал возвращение в октагон

Мераб Двалишвили потерпел поражение от Петра Яна на турнире UFC 333 в минувшие выходные. Сегодня он сообщил, что готов вернуться в октагон.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили намерен вернуться к выступлениям. Об этом он сообщил после поражения от чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна на турнире UFC 333.

Грузинский спортсмен также поблагодарил всех, кто поддержал его после боя с россиянином.

"Всем доброго дня! Прежде всего хочу поблагодарить бога – он действительно благословил меня, и я благодарен за это! Также хочу поблагодарить моих секундантов за помощь и преданность делу. Я благодарен своим товарищам по команде и спарринг-партнtрам из Лас-Вегаса, которые всегда приходили на тренировки и помогали мне выкладываться на пределе возможностей"

– Мераб Двалишвили

Отдельные слова благодарности он выразил команде, ребятам из Нью-Йорка и Лонг-Айленда, а также промоушену.

"Благодарю UFC за то, что организация всегда предоставляет мне такие возможности. И, наконец, спасибо моей семье, друзьям и болельщикам – ваша поддержка и любовь очень много для меня значат!"

– Мераб Двалишвили



Он также отметил, что не может дождаться возвращения в клетку, чтобы снова заниматься любимым делом.

"Я здоров и мотивирован, скоро вернусь! Эта машина никогда не ломается. Скоро увидимся!"

– Мераб Двалишвили