Вестник Кавказа

Двалишвили анонсировал возвращение в октагон

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мераб Двалишвили потерпел поражение от Петра Яна на турнире UFC 333 в минувшие выходные. Сегодня он сообщил, что готов вернуться в октагон.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили намерен вернуться к выступлениям. Об этом он сообщил после поражения от чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна на турнире UFC 333.

Грузинский спортсмен также поблагодарил всех, кто поддержал его после боя с россиянином. 

"Всем доброго дня! Прежде всего хочу поблагодарить бога – он действительно благословил меня, и я благодарен за это! Также хочу поблагодарить моих секундантов за помощь и преданность делу. Я благодарен своим товарищам по команде и спарринг-партнtрам из Лас-Вегаса, которые всегда приходили на тренировки и помогали мне выкладываться на пределе возможностей" 

– Мераб Двалишвили

Отдельные слова благодарности он выразил команде, ребятам из Нью-Йорка и Лонг-Айленда, а также промоушену.

"Благодарю UFC за то, что организация всегда предоставляет мне такие возможности. И, наконец, спасибо моей семье, друзьям и болельщикам – ваша поддержка и любовь очень много для меня значат!" 

– Мераб Двалишвили
 

Он также отметил, что не может дождаться возвращения в клетку, чтобы снова заниматься любимым делом.

"Я здоров и мотивирован, скоро вернусь! Эта машина никогда не ломается. Скоро увидимся!"

– Мераб Двалишвили

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